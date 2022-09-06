Кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Рязанской области вырос на 14%

По итогам первого полугодия 2022 года объем кредитного портфеля предприятий среднего и малого бизнеса (СМБ) банка ВТБ в Рязанской области составил 25,5 млрд рублей Показатель вырос на 14%. Портфель привлеченных средств юрлиц за данный период достиг 9,3 млрд рублей (плюс 28%).
Лидирующее положение в кредитном портфеле банка занимают предприятия жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (30%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (25%). Также активными заемщиками ВТБ в области стали организации торговли (18%).
ВТБ в Рязанской области активно участвует в реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из наиболее востребованных льготных инструментов финансирования у предприятий региона в первом полугодии 2022 года стала программа Минсельхоза РФ (№ 1528). Аграрии получили по специальным условиям 1,2 млрд рублей оборотных кредитов и 300 млн рублей инвестиционных займов. В работе находятся сделки на 903 млн рублей.
Также в рамках льготных мер поддержки предприятия Рязанской области получили в ВТБ 417 млн рублей по программе Минпромторга РФ для системообразующих организаций промышленности и торговли из приоритетных отраслей на предоставление оборотных кредитов.
В 2022 году банк запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. Высокой востребованностью среди бизнеса пользуются выпуск бизнес-карт «Мир», возможность приема оплаты по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite, а также обновленная линейка пакетов расчетно-кассового обслуживания.