Кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Рязанской области вырос на 14%

По итогам первого полугодия 2022 года объем кредитного портфеля предприятий среднего и малого бизнеса (СМБ) банка ВТБ в Рязанской области составил 25,5 млрд рублей Показатель вырос на 14%. Портфель привлеченных средств юрлиц за данный период достиг 9,3 млрд рублей (плюс 28%).

Лидирующее положение в кредитном портфеле банка занимают предприятия жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (30%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (25%). Также активными заемщиками ВТБ в области стали организации торговли (18%).

ВТБ в Рязанской области активно участвует в реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из наиболее востребованных льготных инструментов финансирования у предприятий региона в первом полугодии 2022 года стала программа Минсельхоза РФ (№ 1528). Аграрии получили по специальным условиям 1,2 млрд рублей оборотных кредитов и 300 млн рублей инвестиционных займов. В работе находятся сделки на 903 млн рублей.

Также в рамках льготных мер поддержки предприятия Рязанской области получили в ВТБ 417 млн рублей по программе Минпромторга РФ для системообразующих организаций промышленности и торговли из приоритетных отраслей на предоставление оборотных кредитов.

– Первое полугодие выдалось непростым для предпринимателей области, однако они достаточно быстро провели адаптацию к изменившейся ситуации. Сегодня бизнес готов снова возвращаться к отложенным программам модернизации и развития: кто-то планирует приобрести современное оборудование, другие хотят расширить свои площади или диверсифицировать активы. ВТБ поддерживает такие планы – за счет участия в государственных и собственных программах банк открывает перед организациями широкий спектр вариантов для реализации самых амбициозных идей, – отметила Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.

В 2022 году банк запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. Высокой востребованностью среди бизнеса пользуются выпуск бизнес-карт «Мир», возможность приема оплаты по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite, а также обновленная линейка пакетов расчетно-кассового обслуживания.