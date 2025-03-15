Кредитная амнистия в 2025 году: что известно

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов заявил, что для повышения уровня жизни граждан необходимо провести кредитную амнистию. По его словам, половина россиян тратят на выплаты по кредитам около 10–30% своего дохода. Кроме того, общая сумма задолженностей, прошедших через суд, составляет примерно 1,5 триллиона рублей.

О возможности списания долгов и о том, кого это может коснуться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Иван Дощенко.

По его мнению, если в Государственной Думе заговорили о кредитной амнистии, значит, она, скорее всего, будет реализована. Правда, законопроект пока не опубликован, что может свидетельствовать о его незавершенности. Вероятно, это связано с ожиданием результатов переговоров по Украине, пояснил эксперт.

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«В 2025 году масштаб кредитной амнистии может быть расширен по сравнению с предыдущими годами. В этом году Россия отмечает 80-летие Победы, кроме того, есть вероятность завершения СВО и ослабления санкций. Думаю, у заемщиков и должников есть основания ожидать положительных новостей», — заявил адвокат.

Он напомнил, что кредитная амнистия включает не только списание долгов и процедуры банкротства, но и другие меры, такие как кредитные каникулы, реструктуризация и рефинансирование.

«Задолженность списывают погибшим участникам СВО, а также тем, кто получил первую группу инвалидности. Для остальных освобождение от долгов возможно через процедуру банкротства, в том числе в упрощенном порядке. Банкротство доступно не всем, а только тем, кто соответствует определенным критериям», — отметил Дощенко.

По его прогнозам, в 2025 году кредитная амнистия в первую очередь затронет участников СВО и их родственников, ветеранов боевых действий, детей войны, многодетные семьи, малоимущих и инвалидов.

«Исходя из опыта прошлых лет, кредитная амнистия всегда затрагивает не только отдельные категории граждан, но и общество в целом. Поэтому, вероятно, будут упрощены процедуры банкротства и рефинансирования», — заключил адвокат.