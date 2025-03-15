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ОбществоНовости России

Кредитная амнистия в 2025 году: что известно

Алексей Самохин

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов заявил, что для повышения уровня жизни граждан необходимо провести кредитную амнистию. По его словам, половина россиян тратят на выплаты по кредитам около 10–30% своего дохода. Кроме того, общая сумма задолженностей, прошедших через суд, составляет примерно 1,5 триллиона рублей.

О возможности списания долгов и о том, кого это может коснуться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Иван Дощенко.

По его мнению, если в Государственной Думе заговорили о кредитной амнистии, значит, она, скорее всего, будет реализована. Правда, законопроект пока не опубликован, что может свидетельствовать о его незавершенности. Вероятно, это связано с ожиданием результатов переговоров по Украине, пояснил эксперт.

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«В 2025 году масштаб кредитной амнистии может быть расширен по сравнению с предыдущими годами. В этом году Россия отмечает 80-летие Победы, кроме того, есть вероятность завершения СВО и ослабления санкций. Думаю, у заемщиков и должников есть основания ожидать положительных новостей», — заявил адвокат.

Он напомнил, что кредитная амнистия включает не только списание долгов и процедуры банкротства, но и другие меры, такие как кредитные каникулы, реструктуризация и рефинансирование.

«Задолженность списывают погибшим участникам СВО, а также тем, кто получил первую группу инвалидности. Для остальных освобождение от долгов возможно через процедуру банкротства, в том числе в упрощенном порядке. Банкротство доступно не всем, а только тем, кто соответствует определенным критериям», — отметил Дощенко.

По его прогнозам, в 2025 году кредитная амнистия в первую очередь затронет участников СВО и их родственников, ветеранов боевых действий, детей войны, многодетные семьи, малоимущих и инвалидов.

«Исходя из опыта прошлых лет, кредитная амнистия всегда затрагивает не только отдельные категории граждан, но и общество в целом. Поэтому, вероятно, будут упрощены процедуры банкротства и рефинансирования», — заключил адвокат.

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