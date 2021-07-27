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Вторник, 27 июля, 2021
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Кредит наличными банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке

Елена Лобанова
Кредит наличными банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке
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Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями для оформления кредита наличными в июне 2021 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». Получить необходимую сумму клиенты банка могут по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования.

Аналитики «Выберу.ру» сравнили условия предоставления потребительских кредитов у ТОП-50 банков по объемам кредитования и выбрала 20 лучших. При составлении рейтинга учитывались надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. По данным параметрам кредит банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке.

Кредит наличными в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 5,5% годовых. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решения банк примет за 3 минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.

Выберу.ру входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.

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