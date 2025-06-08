Краснокнижного Чернолобого сорокопута сфотографировали в Рязанской области

В Михайловском районе Рязанской области нашли новую точку местообитания краснокнижного чернолобого сорокопута Lanius minor. Об этом сообщает орнитолог Алёна Фионина в своем телеграм-канале.
Птица занесена в Красную книгу Рязанской области (2021). Чернолобый сорокопут среднего размера с округлой головой, сравнительно коротким хвостом и коротким массивным клювом. Полёт волнообразный, слёт — книзу. Длинные и заострённые крылья, которыми обладает чернолобый сорокопут, в общем случае говорят о хороших лётных качествах птицы.
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