Костромичи рассказали, как поймали педофилов-убийц пятилетней девочки

Жители Костромы Влад Астафьев и Илья Абрамов рассказали, как поймали педофилов-убийц пятилетней девочки, пишет k1news.

Мужчины приняли участие в поисках ребенка в качестве добровольцев. Недалеко от гаражного кооператива они заметили двух незнакомцев. Один из них показался костромичам похожим на описываемого преступника.

В ходе разговора злоумышленники сообщили, что «идут за курицей на площадь Конституции».

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Добровольцы сфотографировали прохожих, чтобы еще раз сравнить их с фотороботами. После отказа показать паспорта Влад Астафьев начал звонить в полицию. В этот момент один из убийц стал нервно курить.

Проезжавшие мимо полицейские стали расспрашивать злоумышленников, после чего забрали их в отделение.