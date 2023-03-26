Костромичам объяснили отмену всех троллейбусов

Заместитель губернатора Юрий Маков объяснил, почему в Костроме больше не будут действовать троллейбусы, сообщило издание Тор24.

По его словам, этот вид общественного транспорта не удовлетворяет потребности горожан, в особенности тех, кто проживает в новых микрорайонов.

«Мы все хотим, чтобы Кострома выглядела привлекательно. Провисшие провода, ржавые опоры, на которых держится троллейбусная сеть, особенно в исторической части города, этому не способствуют», – обратил внимание Маков.

Чиновник пояснил, что сейчас троллейбусами пользуются лишь шесть процентов пассажиров.

Маков добавил, что модернизация троллейбусной сети требует времени и больших финансовых вложений, а вопрос с улучшением работы общественного транспорта надо решать уже сейчас.