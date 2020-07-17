Первый маршрут проекта #КартаКосмосРязань прошёл по территории Щацка и Сасово

3 июля 2020 года в рамках реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» — #КартаКосмосРязань состоялась краеведческая экспедиция в Шацкий муниципальный район Рязанской области и Сасовский муниципальный район Рязанской области.

В ходе краеведческой экспедиции участники побывали на следующих объектах Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики: экспозиции Историко-культурного центра города Шацка, посвящённой отечественному ракетостроителю В.М. Филину,у мемориальной доски, посвящённой философу, теоретику космонавтики Н.Ф. Фёдорову в г.Шацке, в селе Лесное-Конобеево, в котором проходили детские годы советского космонавта А.Н. Баландина, в Сасовском лётном училище, которое закончил космонавт № 7 Владимир Комаров, в Краеведческом центре имени Н.Ф.Фёдорова в г. Сасово, в сквере «Ключи к Вселенной», посвящённом Н.Ф.Фёдорову расположенном в посёлке Батьки, в селе Ключи – родине Н.Ф. Фёдорова, в селе Вялсы – здесь на историческом месте восстанавливается храм, в котором крестили Н.Ф. Фёдорова.

Общая протяжённость маршрута составила 500 километров.

В ходе экспедиции состоялось интервью с заслуженным конструктором РФ, сотрудником Российской ракетно-космической корпорации «Энергия», доктором технических наук, профессором Вячеславом Филиным, уроженцем города Шацка.

По итогам краеведческой экспедиции будут созданы журналистские материалы, посвящённые объектам Рязанской области, связанным с историей российской космонавтики.