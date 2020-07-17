Пятница, 17 июля, 2020
15.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
На главную Космическая карта Рязанской области

Первый маршрут проекта #КартаКосмосРязань прошёл по территории Щацка и Сасово

3 июля 2020 года в рамках реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» — #КартаКосмосРязань  состоялась краеведческая экспедиция в Шацкий муниципальный район Рязанской области и Сасовский муниципальный район Рязанской области.

В ходе краеведческой экспедиции участники побывали на следующих объектах Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики: экспозиции Историко-культурного центра города Шацка, посвящённой отечественному ракетостроителю В.М. Филину,у мемориальной доски, посвящённой философу, теоретику космонавтики Н.Ф. Фёдорову в г.Шацке, в селе Лесное-Конобеево, в котором проходили детские годы советского космонавта А.Н. Баландина,  в Сасовском лётном училище, которое закончил космонавт № 7  Владимир Комаров, в Краеведческом центре имени Н.Ф.Фёдорова в г. Сасово, в  сквере «Ключи к Вселенной», посвящённом Н.Ф.Фёдорову расположенном в посёлке Батьки, в селе Ключи – родине Н.Ф. Фёдорова, в селе Вялсы – здесь на историческом месте восстанавливается храм, в котором крестили Н.Ф. Фёдорова.

 Общая протяжённость маршрута составила 500 километров.

В ходе экспедиции состоялось интервью с заслуженным конструктором РФ, сотрудником Российской ракетно-космической корпорации «Энергия», доктором технических наук, профессором Вячеславом Филиным, уроженцем города Шацка.

По итогам краеведческой экспедиции будут созданы журналистские материалы, посвящённые объектам Рязанской области, связанным с историей российской космонавтики.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани чиновника подозревают в получении взятки

Новости Рязани
В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении коммерческого директора одного из предприятий, его подозревают в даче взятки ( ч. 3 ст. 291...
Узнать больше

Обновлена информация о возрасте заболевших коронавирусом в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заражённых коронавирусом. В целом на 11 часов пятницы, 17...
Узнать больше

Хлебозавод №3 представил рязанцам новую продукцию

Новости Рязани
На МП «Хлебозавод №3 города Рязани» разрабатывают новые виды хлеба и хлебобулочных изделий. В конце июня предприятие представило новый вид пшенично-ржаного хлеба...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Первый маршрут проекта #КартаКосмосРязань прошёл по территории Щацка и Сасово

Космическая карта Рязанской области
3 июля 2020 года в рамках реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» - #КартаКосмосРязань  состоялась краеведческая экспедиция в...
Узнать больше

В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Новости мира
Шествие «Бессмертного полка», запланированное в России на 26 июля, не состоится. Об этом сообщает ТАСС. Акция «Бессмертный полк» ежегодно...
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом

Новости Рязани
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+