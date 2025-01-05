Косметолог Рябинова рассказала, как избавиться от чёрных точек на лице

Людям с пористой кожей можно избавиться от черных точек, если использовать сужающие поры маски, рассказала NEWS.ru косметолог Наталья Рябинова. Она пояснила, что такие средства предотвращают накопление кожного сала в порах и его окисление.

— Суживающие поры маски помогают сделать их менее заметными, но ожидать чудесного результата не стоит. Помимо этого, важно соблюдать определенные правила ухода за кожей. Во-первых, раз в неделю рекомендуется глубоко очищать кожу с помощью энзимного пилинга, — добавила Рябинова.

Она уточнила, что энзимы деликатно отшелушивают кожу, работая на ее поверхности, и таким образом помогают бороться с сальными нитями. Эксперт также посоветовала регулярно посещать квалифицированного косметолога и следовать его рекомендациям.

— В-третьих, раз в год необходимо проходить курс химических пилингов. При этом важно избегать устаревших механических чисток, если у вас есть такая особенность кожи, и строго соблюдать домашний уход. В составе средств для ухода должны быть AHA- и BHA-кислоты, — заключила Рябинова.

Что такое черные точки на лице?

Черные точки — это форма акне, которая возникает из-за закупорки пор кожным салом, омертвевшими клетками кожи и загрязнениями. Они появляются, когда поры остаются открытыми, а содержимое подвергается окислению, что придает им характерный черный цвет. Чаще всего черные точки встречаются на носу, подбородке и лбу, где кожа более склонна к выработке жира.

Причины появления черных точек