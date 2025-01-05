Косметолог Рябинова рассказала, как избавиться от чёрных точек на лице

Людям с пористой кожей можно избавиться от черных точек, если использовать сужающие поры маски, рассказала NEWS.ru косметолог Наталья Рябинова. Она пояснила, что такие средства предотвращают накопление кожного сала в порах и его окисление.
Она уточнила, что энзимы деликатно отшелушивают кожу, работая на ее поверхности, и таким образом помогают бороться с сальными нитями. Эксперт также посоветовала регулярно посещать квалифицированного косметолога и следовать его рекомендациям.
Что такое черные точки на лице?
Черные точки — это форма акне, которая возникает из-за закупорки пор кожным салом, омертвевшими клетками кожи и загрязнениями. Они появляются, когда поры остаются открытыми, а содержимое подвергается окислению, что придает им характерный черный цвет. Чаще всего черные точки встречаются на носу, подбородке и лбу, где кожа более склонна к выработке жира.
Причины появления черных точек
- Избыточное выделение кожного сала. Чаще встречается у людей с жирным типом кожи.
- Неправильное очищение кожи. Остатки макияжа или недостаточное умывание могут забивать поры.
- Гормональные изменения. Подростковый возраст, беременность и стрессы провоцируют активную работу сальных желез.
- Неправильное питание. Частое употребление жирной, сладкой или жареной пищи может ухудшить состояние кожи.
- Использование неподходящей косметики. Комедогенные средства способствуют появлению черных точек.