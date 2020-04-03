В Рязанской области принят закон, упрощающий закупку лекарств и медоборудования

В пятницу, 3 апреля, Рязанская областная Дума внесла изменения в закон об областном бюджете. Изменения обусловлены необходимостью оперативного проведения мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Теперь исполнительные органы власти смогут приобретать товары, заказывать выполнение работ, оказание услуг, которые необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией, используя 100% авансовые платежи.

– Принятые изменения законодательства ускорят и упростят процесс закупки необходимых товаров, заключение договоров на оказание услуг и работ. Например, это медицинское оборудование, лекарства, проведение дезинфекционных мероприятий, — сказал председатель регионального парламента Аркадий Фомин.