В Рязанской области отложили открытие дежурных групп в детсадах

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– В настоящий момент мы только выходим на уровень первого этапа снятия ограничений, – об этом во время онлайн-совещания с главами районов заявил губернатор Николай Любимов.

Любимов отметил, что вопрос снятия ограничений из-за коронавируса обсуждался сегодня на заседании рабочей группы Госсовета. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах поторопились снять ограничения. В итоге уже через неделю там были вынуждены обратиться к Роспотребнадзору.

Также Николай Любимов рассказал, что пока в Рязани и области не будут открывать даже дежурные группы в детских садах. Ситуация этого пока не позволяет. Не будет открыта и первая смена в детских лагерях. По этому поводу со стороны Роспотребнадзора поступили чёткие рекомендации.