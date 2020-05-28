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В Рязанской области отложили открытие дежурных групп в детсадах

7info
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– В настоящий момент мы только выходим на уровень первого этапа снятия ограничений, – об этом во время онлайн-совещания с главами районов заявил губернатор Николай Любимов. 

Любимов отметил, что вопрос снятия ограничений из-за коронавируса обсуждался сегодня на заседании рабочей группы Госсовета. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах поторопились снять ограничения. В итоге уже через неделю там были вынуждены обратиться к Роспотребнадзору. 

Также Николай Любимов рассказал, что пока в Рязани и области не будут открывать даже дежурные группы в детских садах. Ситуация этого пока не позволяет. Не будет открыта и первая смена в детских лагерях. По этому поводу со стороны Роспотребнадзора поступили чёткие рекомендации.

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