В Рязани «скорая» получила в подарок СИЗ и продукты

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В Рязани «скорая» получает подарки за свою работу на переднем крае борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Так, на прошлой неделе Рязанской станции скорой помощи были передан набор, включающий сладости, чай, соки и кофе. Продукты распределены по подстанциям, включая Центральную.

8 апреля сотрудники «скорой» также получили продовольственные подарки: молоко, соки, чай, кондитерские изделия. Подарки предназначены для 500 человек выездной службы.

Кроме того, на безвозмездной основе станции переданы дополнительные средства индивидуальной защиты: 111 очков и 54 спецкостюма.

— Люди понимают, как нам сложно в настоящее время, мы работаем в режиме повышенной готовности. Спасибо всем за поддержку, – говорит главный врач Рязанской станции скорой помощи Игорь Задоя.