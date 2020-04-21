В Рязани растёт число выздоровевших от коронавируса

Во вторник, 21 апреля, из больницы Рязани выписали ещё шесть человек, вылеченных от коронавируса. Таким образом, в регионе теперь 15 выздоровевших граждан.
В больницах находятся 94 пациента с COVID-19, из них шестеро детей. Из них 24 пациента в удовлетворительном состоянии, 60 человек – в состоянии средней степени тяжести.
10 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них 5 (58, 65, двое по 66 лет, 83 года) подключены к аппаратам ИВЛ.
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