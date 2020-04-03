В Рязани 16 водителей общественного транспорта работали без масок

Сотрудники управления транспорта администрации, автодорожного надзора, совместно с ГИБДД проверили, как в общественном транспорте Рязани соблюдаются правила безопасности пассажиров.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией у водителей должны быть маски и дезинфицирующие средства, которыми должны обрабатывать салон перед каждым рейсом. Загруженность салона в автобусах должна быть не более 50%, а в маршрутках – по количеству сидячих мест.

В результате было выявлено 16 нарушений – работа без защитных масок и перчаток, загрязнение кузова. Всем нарушителям направлены соответствующие уведомления.

Как сообщает сайт администрации города, такие рейды будут проводиться регулярно.