В Липецкой области уже 96 водителей автобусов без масок катали пассажиров

С начала проверок соблюдение масочного режима В Липецкой области составили уже 96 протоколов на водителей автобусов. Об этом пишет Gorod48.

Ранее сообщалось о 93-х водителях, однако за последние сутки поймали еще трех нарушителей. На них составили протоколы об административном правонарушении.

— 10 ноября 99,3% пассажиров находились в автобусе в масках. С начала проверок же было обследовано 17 797 автобусов. Всего составили 36 протоколов на пассажиров и 96 — на водителей. Чаще всего «бастующий» пассажир надевает маску или покидает салон транспортного средства, — отмечают в управлении транспорта.

Напомним, за нахождении в общественном месте без маски людям грозит штраф. Так, граждане могут заплатить от 1 000 до 30 000 рублей, должностные лица — от 10 000 до 50 000 рублей, индивидуальные предприниматели — от 30 000 до 50 000 рублей, а юридические лица — от 100 000 до 300 000 рублей.