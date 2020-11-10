В Липецкой области уже 96 водителей автобусов без масок катали пассажиров

С начала проверок соблюдение масочного режима В Липецкой области составили уже 96 протоколов на водителей автобусов. Об этом пишет Gorod48.
Ранее сообщалось о 93-х водителях, однако за последние сутки поймали еще трех нарушителей. На них составили протоколы об административном правонарушении.
Напомним, за нахождении в общественном месте без маски людям грозит штраф. Так, граждане могут заплатить от 1 000 до 30 000 рублей, должностные лица — от 10 000 до 50 000 рублей, индивидуальные предприниматели — от 30 000 до 50 000 рублей, а юридические лица — от 100 000 до 300 000 рублей.