Рязанский минздрав прокомментировал сроки получения результатов тестов на коронавирус

«В Рязанской области действуют несколько лабораторий, где выполняются исследования тестов на COVID-19. Одна лаборатория Роспортебнадзора, это Лаборатория ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии по Рязанской области», и две лаборатории, подведомственные региональному министерству здравоохранения. Одна из них ГБУ РО КДЦ (Кожвендиспансер) и ГБУ РО ОККВД (консультативно-диагностический центр). Общая их мощность — до 700 тестов в сутки. В первое время, когда тест-системы имели высокую погрешность, анализы направлялись на подтверждение в Москву. Сейчас необходимость в этом отпала, и местная лаборатория Роспотребнадзора получила право верифицировать анализы на месте. Это значительно увеличило скорость обработки. Вместе с этим, в связи с увеличением количества обследуемых, лаборатории Минздрава перешли на круглосуточный режим работы. Лаборатории работают круглосуточно при большом объеме проводимых исследований», — рассказали в ведомстве.