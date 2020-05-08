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Рязанский минздрав прокомментировал сроки получения результатов тестов на коронавирус

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Минздрав Рязанской области в своей группе ВКонтакте прокомментировал сроки получения результатов по тестам на коронавирус, отвечая на вопросы пользователей.
Рязанцы интересовались, почему тест, который должен делаться в течении пары дней, делается больше 10 дней.
«В Рязанской области действуют несколько лабораторий, где выполняются исследования тестов на COVID-19. Одна лаборатория Роспортебнадзора, это Лаборатория ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии по Рязанской области», и две лаборатории, подведомственные региональному министерству здравоохранения. Одна из них ГБУ РО КДЦ (Кожвендиспансер) и ГБУ РО ОККВД (консультативно-диагностический центр). Общая их мощность — до 700 тестов в сутки. В первое время, когда тест-системы имели высокую погрешность, анализы направлялись на подтверждение в Москву. Сейчас необходимость в этом отпала, и местная лаборатория Роспотребнадзора получила право верифицировать анализы на месте. Это значительно увеличило скорость обработки. Вместе с этим, в связи с увеличением количества обследуемых, лаборатории Минздрава перешли на круглосуточный режим работы. Лаборатории работают круглосуточно при большом объеме проводимых исследований», — рассказали в ведомстве.
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