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Рязанский минздрав прокомментировал информацию о том, что врачей кардиодиспансера отправляют в отпуск без содержания

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Сообщение о том, что сотрудников Рязанского областного кардиодиспансера принудительно отправляют в отпуска без сохранения содержания, не соответствует действительности. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Части сотрудников было предложено использовать очередной оплачиваемый отпуск в связи с тем, что количество госпитализаций и пациентов сокращено из- за угрозы распространения коронавируса, пояснили в ведомстве. Это помогает снизить риски проникновения в отделения диспансера короновирусной инфекции, а также обеспечивать взаимозаменяемость сотрудников: в случае болезни тех, кто находился на рабочем месте, на работу смогут выйти те, кто находился в отпусках..

Ряд сотрудников принял предложение и сейчас находится в очередных двухнедельных отпусках с сохранением заработной платы. Другая часть сотрудников, желая использовать очередной отпуск летом, в соответствии с ранее утвержденным графиком, обратилась с просьбой разрешить взять отпуск за свой счет.

Аналогичная схема в условиях распространения короновирусной инфекции используется во многих медучреждениях, добавили в минздраве

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