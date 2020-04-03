Николай Любимов дал интервью телеканалу ОТР

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире телеканала ОТР рассказал, как наш регион противостоит распространению коронавируса.

Губернатор отметил, что в Рязанской области выявлено 6 случаев заболевания короновирусом. Двое заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы. Анализы ещё 12 человек направлены в Москву на подтверждение. С 871 гражданина снято медицинское наблюдение, они здоровы.

Рязанская область строго следует режиму всеобщей изоляции, все основные отрасли экономики и социальной сферы находятся под контролем. Недостатка в местах в клиниках и в медперсонале – нет.

– Взаимодействие с федеральным центром налажено самое тесное. Регион постоянно и оперативно информирует обо всем, что касается работы по противодействию распространению коронавируса, выполнения необходимых мероприятий в режиме повышенной готовности, – сказал Николай Любимов.

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