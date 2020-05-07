Жители Рязани смогут провериться на COVID-19

С 7 мая в лаборатории «Гемотест» в Рязани можно сделать анализы на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сдать анализ смогут люди без симптомов ОРВИ – кашля, насморка, температуры, боли или заложенности в груди. Также человек не должен в течение 14 дней контактировать с заболевшими коронавирусом.
Основная задача такого тестирования – выявление бессимптомных носителей инфекции. Эти люди сами не болеют, но могут заражать других.
Анализ платный – 1970 рублей с учётом взятия биоматериала. Результат будет готов в течение трёх дней. Узнать о нём можно будет в личном кабинете пациента, также данные будут направлены на электронную почту.
В Рязани лаборатория находится на улице Дзержинского, 73. Время приёма: с 11 до 14 часов.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram