Жители Рязани смогут провериться на COVID-19

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С 7 мая в лаборатории «Гемотест» в Рязани можно сделать анализы на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Сдать анализ смогут люди без симптомов ОРВИ – кашля, насморка, температуры, боли или заложенности в груди. Также человек не должен в течение 14 дней контактировать с заболевшими коронавирусом. 

Основная задача такого тестирования – выявление бессимптомных носителей инфекции. Эти люди сами не болеют, но могут заражать других.

Анализ платный – 1970 рублей с учётом взятия биоматериала. Результат будет готов в течение трёх дней. Узнать о нём можно будет в личном кабинете пациента, также данные будут направлены на электронную почту.

В Рязани лаборатория находится на улице Дзержинского, 73. Время приёма: с 11 до 14 часов. 

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