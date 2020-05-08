В Рязанской области растёт число выздоровевших от коронавируса

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На 8 мая в Рязани выписано 178 выздоровевших от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу ТКР сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

По словам министра, в регионе начинается период выздоровления большой части населения, заболевших в начале пандемии, месяц назад. Эта цифра будет постепенно нарастать. 

Чаще стали выявлять COVID-19 у пожилых. Этих людей тяжело лечить из-за сопутствующих заболеваний. Прилуцкий отметил, что многие пожилые пациенты заразились от родственников, приехавшим им помочь.  

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