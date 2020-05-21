Администрация обновила информацию о «заражённых» районах Рязани

Администрация Рязани обновила информацию об «инфицированных» коронавирусом районах города. Данные опубликованы на сайте мэрии.
На 13 часов 21 мая в Рязани зарегистрировано 1474 случая заражения COVID-19. В целом по области болеют 2767 человек.
Самым «инфицированным» районом города остаётся Московский. Здесь заражены уже 529 человек. Следом по числу заболевших идёт Октябрьский район, где выявлено 379 заболевших COVID-19. Далее следуют Железнодорожный (321) и Советский (245) районы города.
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