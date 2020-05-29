Главврач Рязанской ОКБ объяснил, зачем сдавать анализы на антитела к COVID-19

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Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов на своей странице в соцсети назвал три причины сдать кровь на антитела к COVID-19.

1. Понять, сформирован ли иммунитет к заболеванию. Человек мог переболеть с температурой и с тяжелыми осложнениями, а иммунитета к заболеванию не получил. Другой же перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, а антитела в крови сформировались.

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2. Для организации работы в «красной зоне». Медицинские работники, получившие иммунитет, будут меньше рисковать, работая в «красной зоне». Это отразится и на здоровье персонала, и на эффективности их работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.

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3. Результаты анализов на антитела помогают ученым определить число переболевших. Это поможет глобальным исследованиям и разработке вакцины.

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Он сообщил, что в ОКБ начали принимать анализ на антитела к инфекции, и первыми сдают кровь сотрудники, которые работали с пациентами с COVID-19 в апреле.

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