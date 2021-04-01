Контрольно-счётная палата Рязанской области отчиталась перед депутатами Облдумы

31 марта председатель Контрольно-счётной палаты Рязанской области Роман Кузьмичёв представил депутатам регионального парламента доклад о проделанной за 2020 год работе.

В прошлом году контрольно-счётная палата области провела 21 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие. В ходе 13 из них проверили использования бюджетных средств и имущества. Также состоялись 4 проверки годовых отчётов об исполнении местных бюджетов, две внешние проверки годовых отчётов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС. В общей сложности специалистам удалось проанализировать и оценить объём средств, превышающий 2,5 млрд руб.

Региональной контрольно-счётной палатой за год установлено 47 фактов незаконного и неэффективного использования средств. Выявлено недополучение доходов на общую сумму, превышающую 23 млн руб. Примечательно, что значительную часть нарушений удалось устранить непосредственно в ходе проверок.

По словам Романа Кузьмичёва, важным направлением в работе контрольно-счётной палаты региона является контроль за реализацией нацпроектов. Так, на 11 нацпроектов и ряда региональных проектов предусматривалось финансирование в размере 13 488,6 млн.

Нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» и региональные проекты, входящие в них, исполнены на 100%. Фактическое исполнение по еще девяти региональным проектам составило от 88,6% до 99,8%, – отметил руководитель ведомства.

Председатель комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы Михаил Агапкин обратил внимание на контроль за исполнением в регионе программ «Дорожное хозяйство и транспорт» и «Развитие здравоохранения». Его заинтересовала эффективность расходования средств на их реализацию.

Как пояснил Роман Кузьмичёв, благодаря решениям, принятым областной Думой, есть возможность осуществлять не только контрольные, но и экспертно-аналитические мероприятия, что позволяет рассматривать вопрос комплексно. Он отметил, что консервативные показатели по данным программам практически достигнуты. Но по показателю «прирост муниципальных дорог, соответствующих нормативам, после проведения их капремонта», отмечено неисполнение. Депутатов также заинтересовали меры, предпринимаемые ведомством при обнаружении фактов оплаты по завышенным объёмам работ. Поговорили в ходе обсуждения и о возможности привлечения представителей общественности к контрольным мероприятиям.

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