Кондитерская фабрика «Конфеста» из Рязанской области вошла в топ-15 лучших брендов России

Кондитерская фабрика «Конфеста» вошла в топ-15 лучших брендов кондитерской отрасли России согласно федеральному рейтингу NTech-500. Рейтинг составлен по итогам прошлого года и основан на доле в суммарных продажах продуктов питания на российском рынке. Всего в отборе участвовало около 19 тыс. брендов из продуктовых сегментов повседневного спроса.

По словам заместителя правительства Рязанской области Юлии Шваковой, такой результат — не случайность, а итог системной и профессиональной работы команды предприятия. «Конфеста» не только увеличивает объемы, но и последовательно развивает производственные процессы. В начале 2025 года фабрика из Касимова вошла в федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», участниками которого уже являются более 100 предприятий Рязанской области. Подробная информация о ходе реализации проекта доступна на сайте производительность.рф.

Рязанские потребители давно знают и ценят продукцию бренда — она представлена практически во всех крупных торговых сетях. «Конфеста» также уверенно осваивает внешние рынки: налажены поставки продукции в Китай, Турцию, Узбекистан и Казахстан.