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Четверг, 17 июня, 2021
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Концепцию развития общественного транспорта Рязани представят к 1 июля

7info
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Вопросы, касающиеся развития общественного транспорта в Рязани, обсудили на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы. Его провел председатель комитета Александр Бурцев.

В работе приняли участие первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, заместитель главы муниципального образования Дмитрий Панкин, депутаты РГД Роман Худяков и Эвелина Волкова, руководители структурных подразделений администрации Рязани.  

Начальник городского управления транспорта Вениамин Синяков рассказал о своем видении развития муниципального и коммерческого транспорта в Рязани. В данный момент рассматривается несколько вариантов, прорабатываются изменения ряда маршрутов. К 1 июля депутатам городской Думы представят концепцию развития общественного транспорта.

Депутатов интересовали вопросы сохранения и развития троллейбусной сети. Также на встрече обсудили вопрос пуска общественного транспорта через железнодорожные вокзалы, чтобы удовлетворить потребности пассажиров-дачников.

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