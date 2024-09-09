Концерт Евгения Гришковца перенесли из Филармонии в концертный зал МКЦ

В Рязани в связи с ремонтом Филармонии концерт Евгения Гришковца состоится в концертном зале Муниципального культурного центра. Об этом сообщили организаторы концерта.
Время мероприятия изменилось: вместо 19:00 оно начнется в 19:30. Организаторы отметили, что все билеты, купленные ранее, будут действительны.
Евгений Гришковец покажет рязанцам «Монолог-концерт «Порядок слов». В него вошли произведения разных жанров и тональностей, но это осмысленный композиционно выстроенный монолог, который посвящен порядку слов.
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