Концерт Евгения Гришковца перенесли из Филармонии в концертный зал МКЦ

В Рязани в связи с ремонтом Филармонии концерт Евгения Гришковца состоится в концертном зале Муниципального культурного центра. Об этом сообщили организаторы концерта.

Время мероприятия изменилось: вместо 19:00 оно начнется в 19:30. Организаторы отметили, что все билеты, купленные ранее, будут действительны.

Евгений Гришковец покажет рязанцам «Монолог-концерт «Порядок слов». В него вошли произведения разных жанров и тональностей, но это осмысленный композиционно выстроенный монолог, который посвящен порядку слов.

«Мы все имеем арсенал из одних и тех же слов. У кого-то арсенал больше, у кого-то меньше. Для выражения радости и горя, любви и ненависти, для правды и для лжи часто используются одни и те же слова… Одни и те же! Отличается только порядок слов…», — сообщается в анонсе мероприятия.

Возрастное ограничение 18+