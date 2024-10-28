Понедельник, 28 октября, 2024
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Компания «Лига-Флекс» получила первые результаты внедрения «бережливых» технологий

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Валерия Мединская

Фаза «Внедрение» завершает активную часть внедрения «бережливых» инструментов нацпроекта «Производительность труда». На итоговом совещании вместе с рабочей группой подвели итоги и обсудили дальнейшие шаги по тиражированию улучшений на другие участки предприятия.

Благодаря участию в нацпроекте и помощи экспертов Регионального центра компетенции на предприятии проведена оптимизация линии по производству черных суперконцентратов для полимеров. Результаты проделанной работы: время производственного цикла и уровень незавершенного производства сократились на 10%, а выработка на одного сотрудника увеличилась на 11,62%. Эти достижения стали возможны благодаря внедрению мероприятий, направленных на эргономику рабочих мест, улучшение условий труда и реализацию рационализаторских предложений от сотрудников.

Напомним, «Лига-Флекс» специализируется на изготовлении суперконцентратов, красителей, модифицирующих добавок, меловых добавок, растворителей и картонных гильз. Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» в мае 2024 года после того, как смогла улучшить свои показатели благодаря проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области».

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