Комитеты Рязанской областной Думы приступили к работе  над проектом бюджета на следующую трехлетку

Комитеты регионального парламента приступили к работе над проектом областного бюджета на следующий трехлетний период. В четверг, 11 ноября, состоялись заседания комитетов областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, социальным вопросам, вопросам государственного устройства и местного самоуправления, экологии и природопользованию, имущественным и земельным отношениям, экономическим вопросам и по аграрным вопросам.

Депутаты в первом чтении обсудили основные характеристики внесенного губернатором проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также рассмотрели сопроводительные документы и материалы. Информацию парламентариям представили министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев и исполняющая обязанности министра финансов региона Людмила Ляпина.

Было отмечено, что бюджетное планирование осуществлялось на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона на предстоящие три года. При формировании проекта областного бюджета обеспечена преемственность задач бюджетной политики, реализуемых в 2021 году. Учтены приоритеты по достижению результатов в рамках национальных проектов и выполнению всех социальных обязательств перед гражданами.

Основные параметры бюджета на 2022-2024 годы прогнозируются в следующих объемах: доходы на 2022 год в размере 68 815 млн. рублей, на 2023 – 67 408 млн. рублей и на 2024 – 70 284 млн. рублей. Дорожный фонд региона на 2022 год запланирован в объеме 8 172 млн. рублей. Расходы бюджета на 2022 год спрогнозированы в объеме 74 070 млн. рублей, на 2023 год – 71 468 млн. рублей, на 2024 год – 70 566 млн. рублей. Только в 2022 году финансирование государственных и ведомственных целевых программ составит 97,1% расходов бюджета. Относительные показатели государственного долга останутся в пределах установленных ограничений.

Областной бюджет на трехлетний период сохранит социальную направленность. В проекте также заложены ресурсы для поддержки инвестиционных проектов, развитие дорожного хозяйства, производств, малого бизнеса и ряда других направлений. На реализацию национальных проектов в целом запланировано в 2022 году – 13 898 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5 673 млн. рублей, в 2023 году, соответственно, – 12 730 млн. рублей и 5 087 млн. рублей, в 2024 году – 9 595 млн. рублей и 4 776 млн. рублей.

Члены комитета по социальным вопросам отдельно рассмотрели проект трехлетнего бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области. Планируется, что в 2022 году доходы и расходы Фонда сложатся в сумме 15 769 млн. рублей. Проект сформирован бездефицитным. На выполнение территориальной программы ОМС будет направлено 15 446 млн. рублей.

По итогам обсуждения проекты регионального бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на трехлетний период были поддержаны. Все решения направлены в комитет по бюджету и налогам областной Думы.