Комиссия проверила ликвидацию несанкционированной свалки в Хамбушево

В среду, 10 ноября, региональная комиссия проконтролировала ход ликвидации несанкционированной свалки в районе Хамбушево и начала приёмку работ по рекультивации территории. Соответствующее поручение дал губернатор Любимов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

По оценке специалистов комиссии, основные работы уже завершены. Однако ещё предстоит проверить документацию подрядчика и материалы лабораторных исследований.

Уточняется, что окончательный период восстановления нарушенных земель завершится по истечению полного цикла биологического этапа рекультивации — к 2024 году.

Напомним, первый этап ликвидации свалки прошёл в 2020 году, общая сумма субсидий составила 81,3 млн. рублей.