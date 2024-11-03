Комиссия Минстроя РФ высоко оценила благоустройство центра Рязани

Экспертный совет при Минстрое РФ посетил шесть обновлённых локаций в Рязани, которые станут частью Большого пешеходного маршрута города. Благоустройство территорий проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рабочей поездке приняли участие заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, ведущие российские эксперты в сфере урбанистики, дизайна и архитектуры, а также городского планирования.

Вместе с губернатором Рязанской области Павлом Малковым и главой администрации города Рязани Виталием Артёмовым гости из столицы посетили Нижний и Верхний городские парки, Лыбедский бульвар, Рязанский Кремль, ВДНХ, а также осмотрели улицу Почтовую.

Павел Малков представил проект Большого пешеходного маршрута, который предполагает формирование сети благоустроенных пешеходных зон, а также культурных и событийных площадок в центре города. Лыбедский бульвар будет основной артерией этого маршрута. В настоящее время завершено благоустройство участка бульвара от улицы Ленина до спортшколы «Олимпиец». До конца года планируется улучшение пространства от Цирка до Рязанского кремля, а также разработана концепция благоустройства от стадиона до улицы Спортивной.

— Очень высокий уровень, основательный подход. Потрясает масштаб улучшений. Видно, что делается все разом, это сильно выделяет Рязанскую область», – отметил член Экспертного совета, архитектор Иван Колманок. Положительно оценила результаты и член экспертного совета, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС Евгения Муринец.

В ходе осмотра объектов эксперты дали ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование работы в регионе по ФКГС.