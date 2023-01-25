Среда, 25 января, 2023
powder

Командир батальона имени Салавата Юлаева обратился к жителям Башкирии

На главнуюНовости мира
People фото создан(а) nikitabuida - ru.freepik.com

Артур Юмагужин – командир батальона имени Салавата Юлаева – обратился к жителям Башкирии с просьбой о помощи.

Видеозапись с его участием опубликована в Telegram-канале подразделения.

Боец обратил внимание, что республика передает большие объемы гуманитарной помощи, но необходимость в некоторых вещах пока не отпала.

«Республика обеспечивает бойцов техникой, но та изнашивается, требует ремонта, а периодически и замены. Мы пониманием, что нельзя постоянно просить средства из бюджета, почему и обращаемся к жителям республики, – подчеркнул Юмагужин.

По его словам, жители региона могут жертвовать на счет батальона при помощи благотворительного фонда «Салават».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации