Артур Юмагужин – командир батальона имени Салавата Юлаева – обратился к жителям Башкирии с просьбой о помощи.

Видеозапись с его участием опубликована в Telegram-канале подразделения.

Боец обратил внимание, что республика передает большие объемы гуманитарной помощи, но необходимость в некоторых вещах пока не отпала.

«Республика обеспечивает бойцов техникой, но та изнашивается, требует ремонта, а периодически и замены. Мы пониманием, что нельзя постоянно просить средства из бюджета, почему и обращаемся к жителям республики, – подчеркнул Юмагужин.

По его словам, жители региона могут жертвовать на счет батальона при помощи благотворительного фонда «Салават».