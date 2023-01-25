Артур Юмагужин – командир батальона имени Салавата Юлаева – обратился к жителям Башкирии с просьбой о помощи.
Видеозапись с его участием опубликована в Telegram-канале подразделения.
Боец обратил внимание, что республика передает большие объемы гуманитарной помощи, но необходимость в некоторых вещах пока не отпала.
«Республика обеспечивает бойцов техникой, но та изнашивается, требует ремонта, а периодически и замены. Мы пониманием, что нельзя постоянно просить средства из бюджета, почему и обращаемся к жителям республики, – подчеркнул Юмагужин.
По его словам, жители региона могут жертвовать на счет батальона при помощи благотворительного фонда «Салават».
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