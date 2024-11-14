Команда РГУ стала участником Международной деловой игры «Россия. Африка. 2030»

Команда РГУ имени С.А. Есенина по приглашению Российско-Африканского Молодежного Альянса – сообщества интернациональных клубов приняла активное участие в Международной деловой игре «Россия. Африка. 2030».

Форум состоялся в Московской области при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Россотрудничества, Союза «Африканская деловая инициатива».

Участниками деловой игры стали 140 студентов 32 образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представляющих 25 государств.

В состав делегации РГУ имени С.А. Есенина вошли: начальник отдела международной деятельности Павел Квартников, студенты вуза Дарина Викулова (Россия), Амира Беззина (Алжир), Сабрина Кенжаева, Абубакир Сафаев (Узбекистан), Лаура Чорич (Республика Молдова), Авини Софи (Камерун).

Деловая игра проектировала роль российско-африканского сотрудничества в гармоничном развитии континента. Перед участниками стояла задача – разработать стратегии стран Африки до 2030 года через создание проектов в различных сферах – образование, наука, культура, экономика, высокие технологии.

— Мы разработали проект «Африка – континент перспектив», предполагающий распространение в странах Африки лучшего российского опыта по формированию кадрового резерва, вовлечению в волонтёрскую деятельность, воспитанию у молодёжи любви к малой родине. Приятно, что во время работы над проектом мы получили бесценный опыт общения с нашими коллегами из Дипломатической академии МИД РФ и других российских вузов, журналистами, исследователями африканского континента – рассказали Сетевому изданию 7info.ru представители рязанской делегации.

Итоги Деловой игры «Россия. Африка. 2030» представлены в ходе III Российско-Африканского общественного форума, который состоялся в Москве 14 ноября.