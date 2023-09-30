Суббота, 30 сентября, 2023
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Команда Банка России из Рязанской области стала лучшей в Корпоративной лиге «Что? Где? Когда?»

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Фото: Сергей Кузнецов ВКонтакте

Команда Банка России Рязанской области стала лучшей командой сезона Корпоративной лиги «Что? Где? Когда?».

«Мы впервые дважды за день садились за стол в Охотничьем домике. Сначала на полуфинале, а затем и в финальной игре. Игра устроена так, что до самого начала не ясно, кто выходит в финал, это зависит от результатов команд. Сегодня нам повезло больше: мы полуфинал выиграли, а наши соперники — ВНХМ — уступили телезрителям», — написал управляющий региональным отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что в финале выиграли телезрители: «Но я уверен, что у нас есть все шансы взять и этот рубеж».

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