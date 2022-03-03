Коллегам из Чеченской и Дагестанской республик презентовали опыт реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях Рязани

В рамках делового визита в регион представителей правительств Чеченской и Дагестанской республик, состоявшегося 3 марта, был презентован передовой опыт реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях ООО «ТТМ-центр» и ООО НПП «Тепловодохран».
Сотрудники Рязанского РЦК и Федерального центра компетенций, также приехавших в регион, прокомментировали достигнутые показатели, поделились дальнейшими планами по распространению механизмов повышения производственной эффективности в промышленной отрасли Рязанской области.
По словам представителя Федерального центра компетенций Виталия Лапшина, «регионы часто встречаются с проблемой отсутствия опыта внедрения нацпроекта на своих предприятиях. Подобные встречи необходимы для того, чтобы сформировать четкое понимание, что такое национальный проект и как он реализуется на практике». Он отметил, что Рязанская область была выбрана для визита, так как является ярким примером успешной работы РЦК с отличными показателями у предприятий-участников нацпроекта.
В ходе посещения производственных площадок ООО НПП «Тепловодохран» гостям презентовали пилотный участок, на котором в первую очередь внедрялись инструменты бережливого производства. По результатам реализации нацпроекта «Производительность труда» там на 70% увеличилась выработка готовой продукции, а время, затрачиваемое на производство, сократилось на 80%.
Заместитель министра промышленности республики Дагестан Хаджимурат Исрапилов высоко оценил работу команда предприятия ООО НПП «Тепловодохран», которая, по его словам, «провела колоссальную работу».
Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году, призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.