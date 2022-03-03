Коллегам из Чеченской и Дагестанской республик презентовали опыт реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях Рязани

В рамках делового визита в регион представителей правительств Чеченской и Дагестанской республик, состоявшегося 3 марта, был презентован передовой опыт реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях ООО «ТТМ-центр» и ООО НПП «Тепловодохран».

- Реклама -

Сотрудники Рязанского РЦК и Федерального центра компетенций, также приехавших в регион, прокомментировали достигнутые показатели, поделились дальнейшими планами по распространению механизмов повышения производственной эффективности в промышленной отрасли Рязанской области.

По словам представителя Федерального центра компетенций Виталия Лапшина, «регионы часто встречаются с проблемой отсутствия опыта внедрения нацпроекта на своих предприятиях. Подобные встречи необходимы для того, чтобы сформировать четкое понимание, что такое национальный проект и как он реализуется на практике». Он отметил, что Рязанская область была выбрана для визита, так как является ярким примером успешной работы РЦК с отличными показателями у предприятий-участников нацпроекта.

В ходе посещения производственных площадок ООО НПП «Тепловодохран» гостям презентовали пилотный участок, на котором в первую очередь внедрялись инструменты бережливого производства. По результатам реализации нацпроекта «Производительность труда» там на 70% увеличилась выработка готовой продукции, а время, затрачиваемое на производство, сократилось на 80%.

- Реклама -

Заместитель министра промышленности республики Дагестан Хаджимурат Исрапилов высоко оценил работу команда предприятия ООО НПП «Тепловодохран», которая, по его словам, «провела колоссальную работу».

«Во-первых, впечатляют результаты модернизации производства, которые были достигнуты благодаря полученному инвестиционному налоговому вычету. Мы определенно видим точки для дальнейшей кооперации с рязанскими предприятиями. Мы считаем важным, что в решение проблем на предприятии вовлечен каждый сотрудник. Это очень интересная практика, которую мы тоже планируем внедрять на своих предприятиях», – поделился Хаджимурат Исрапилов.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году, призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.