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Понедельник, 19 июля, 2021
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Количество вакансий в Рязанской области сократилось на 7%

7info
man using a laptop at a wood workshop
Photo by Ivan Samkov on Pexels.com
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За июнь 2021 года в Рязанской области открыли на 7% меньше вакансий, чем год назад, и на 4% больше, чем в мае. Об этом РИА «7 новостей» сообщила пресс-служба компании HeadHunter.

На конец июня в Рязани и области открыли более 6 тысяч вакансий. Востребованы на рынке труда продажники, рабочие, работники на производство.

Число резюме по сравнению с июнем 2020 года увеличилось на 2%, но сократилось на 4% по сравнению с маем.

Конкуренция за рабочие места в Рязанской области на пониженном уровне, ощущается нехватка персонала, отмечают эксперты. На одну вакансию претендуют в среднем два человека.

В России в июне количество вакансий выросло на 76,5% к прошлому году, количество резюме – на 1%. Уровень конкуренции составил 6,5 резюме на вакансию.

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