Клиенты ВТБ могут оплатить услуги ЖКХ через голосового ассистента

Голосовой помощник ВТБ поможет клиентам банка оплатить жилищно-коммунальные услуги ЕИРЦ на умных устройствах с Алисой от Яндекса. Опция пока доступна для жителей Москвы, в дальнейшем появится в других российских городах.

Клиентам банка больше не нужно для оплаты коммунальных услуг входить в приложении – достаточно один раз авторизоваться в навыке ВТБ в Алисе от Яндекса. Чтобы провести операцию, нужно сказать «Алиса, попроси ВТБ оплатить коммуналку». Ассистент найдет начисление ЕИРЦ по подписке в приложении, а клиенту останется лишь подтвердить операцию. Вводить реквизиты не потребуется. Авторизация действует 35 дней и автоматически продлевается на указанный срок при проведении новых платежей.

Безопасность технологии обеспечивается «связыванием» аккаунтов пользователя в системах Яндекса и банка по протоколу OAuth 2.0, а также контролем устройства, с которого данный запрос был инициирован. Данные отражаются в истории операций приложения и всегда доступны для просмотра.

«Теперь с помощью голосового ассистента можно оплачивать самые важные услуги — на любых устройствах с Алисой. Помимо сотовой связи и штрафов ГИБДД стала доступна оплата коммунальных услуг в Москве. Алгоритм операции очень прост, и, при необходимости, можно за один раз закрыть важные счета с помощью голосовых команд минимальным количеством действий», — отметил старший вице-президент ВТБ (ПАО), руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

«Сервис по оплате коммунальных услуг в интернет-банке и мобильном приложении пользуется у клиентов повышенным спросом, так как позволяет совершить платеж буквально в несколько кликов. Регулярно услуги ЖКХ дистанционно оплачивают 1,7 млн клиентов банка, за прошлый год было совершено 35 млн операций. Новый навык Алисы станет удобной альтернативой для тех, кто предпочитает голосовые команды», – отмечает Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.

Навык «Помощник ВТБ» стал доступен в Алисе осенью 2021 года.