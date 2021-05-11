19.6 C
Рязань
Вторник, 11 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираЭкономика

Клиенты банка «Открытие» теперь могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса

7info7
- Advertisement -

Клиенты банка «Открытие» – компании малого и среднего бизнеса – теперь могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса

Для выпуска карты достаточно отправить в кредитную организацию заявление через интернет-банк «Бизнес-портал».

Карта позволит оплачивать все виды таможенных платежей онлайн в режиме 24/7, независимо от праздничных и выходных дней. Клиенты, использующие ее для расчетов с таможней, получают автоматическую отчетность платежей, что упрощает управленческий учет внешнеторговой сделки.

Для получения карты клиенту понадобится всего два документа: заявление о присоединении к договору банковского счета и заявление на выпуск карты.

«Для банка важно предоставить продукт оперативной уплаты таможенных платежей в выходные и праздничные дни, сделать его доступным клиенту без посещения банка и с минимальным пакетом документов», – комментирует Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие».

«Для бизнеса любого масштаба технологичность, скорость и возможность использования 24/7 финансовых сервисов имеют первостепенное значение. Запущенные доработки оформления таможенной карты банком «Открытие» решают данные потребности в полном объеме. Для предпринимателей, начинающих работать с ВЭД, «Таможенная карта» предоставляет отдельный онлайн-курс «Как стать участником международной торговли». С ним вопросы трансграничных операций станут более прозрачными, а после оформления таможенной карты в банке – доступными», – отметил Андрей Возмилов, генеральный директор ООО «Таможенная карта».

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]