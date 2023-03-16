Клиенты банка «Открытие» на треть увеличили количество покупок на 8 марта

Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) проанализировал* расходы клиентов в преддверии и в праздничный выходной 8 марта. Наибольший рост трат год к году, как и 23 февраля, пришелся на магазины бытовой техники, кафе и рестораны. Снижение в объемах показали магазины сегмента масс-маркет, супермаркеты и медицинские услуги.

Клиенты банка «Открытие» с 7 по 8 марта 2023 года совершили на 33% больше покупок и потратили на 13% больше денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году выходными были три дня — с 6 по 8 марта, а в 2023 году только один день — 8 марта. Интересно, что среднедневной объем расходов по картам 6 и 7 марта в этом году на треть превышал траты в праздничный день — 8 марта.

«Мы увидели предсказуемый рост трат клиентов на 8 марта. Причем показательно, что он вызван не столько ростом цен за год, сколько желанием наших клиентов совершать покупки — количество трансакций по картам увеличилось значительнее, чем потраченные суммы», — говорит Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

В преддверии 8 марта и в сам праздничный день наибольший рост трат зафиксирован в магазинах бытовой техники и электроники — на 31% по суммам расходов и в 4,7 раза по количеству покупок. В кафе, ресторанах и клубах траты выросли на 35% в объеме и на 32% в количестве. Также в сравнении с 2022 годом увеличились расходы на покупку ювелирных изделий — на 25% по сумме и на 11% по количеству.

При этом на 24% снизилась сумма покупок в магазинах масс-маркет и на 3% — их количество. В супермаркетах объем покупок упал год к году на 6%, при этом количество покупок выросло на 14%. На 5% уменьшился объем покупок в медицинских организациях, включая косметологические, одновременно количество таких покупок выросло на 12%.

*Исследование основано на анализе данных по банковским картам клиентов банка «Открытие» во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 5 марта по 8 марта 2022 года и с 5 марта по 8 марта 2023 года.