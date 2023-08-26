Киста с зачатками челюсти мешала забеременеть молодой женщине

Врачи Липецкой ОКБ удалили молодой женщине кисту с зачатками челюсти, сообщает телеграм-канал медицинского учреждения.
27-летняя пациентка обратилась к специалистам с жалобами на невозможность забеременеть. Медики обследовали женщину и обнаружили гигантскую кисту яичника.
Пациентку прооперировали лапароскопическим способом, удалив кисту и содержимое. Внутри обнаружили зачатки челюсти. Подобные случаи описаны в литературе, но очень редки.
Операцию выполнили заведующий отделением гинекологии Мешков Артём Юрьевич и молодой специалист Банаева Олеся Владимировна.
Женщина, вернувшая возможность забеременеть, готовится к выписке.