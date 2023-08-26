Суббота, 26 августа, 2023
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Киста с зачатками челюсти мешала забеременеть молодой женщине

7info
Фото: t.me/guzlokb

Врачи Липецкой ОКБ удалили молодой женщине кисту с зачатками челюсти, сообщает телеграм-канал медицинского учреждения.

27-летняя пациентка обратилась к специалистам с жалобами на невозможность забеременеть. Медики обследовали женщину и обнаружили гигантскую кисту яичника.

Пациентку прооперировали лапароскопическим способом, удалив кисту и содержимое. Внутри обнаружили зачатки челюсти. Подобные случаи описаны в литературе, но очень редки.

Операцию выполнили заведующий отделением гинекологии Мешков Артём Юрьевич и молодой специалист Банаева Олеся Владимировна.

Женщина, вернувшая возможность забеременеть, готовится к выписке.

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