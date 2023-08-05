Кем формируется кредитная история и как её не испортить

Когда человек собирается занять деньги в банке на различные нужды, (покупка жилья, транспортного средства, лечение и прочие цели) положительное или отрицательное решение финансового учреждения во многом зависит от кредитной истории гражданина. По сути, это подробное досье на заемщика, в котором указано, насколько педантично он выполнял свои обязательство. О том, что обычно пишут в кредитной истории, где она хранится и как может повлиять на получение денег, расскажем в обзоре 7info.

Судьбоносное досье

Итак, этот важный документ находится в Бюро кредитных историй. В России таких организаций шесть. Единой формы кредитной истории в нашей стране не существует. Но каждое такое досье содержит вполне определенные сведения о заемщике.

В любом случае в нем можно найти информацию обо всех заявках на кредиты, поданных конкретным человеком, основаниях для отказа, своевременности выплат и просрочках если таковые были. В документе всегда будут указаны паспортные данные заемщика, его СНИЛС и ИНН, а также перечень лиц, запрашивавших этот документ, решения суда о взыскании денег с заемщика или признании его банкротом.

Для истории юридического лица в обязательном порядке указываются реквизиты: наименование, адрес, ОГРН, ИНН. Поскольку организации могут менять названия и собственников объединяться или разделяться на несколько частей в кредитной истории есть информация и об этом.

Историю можно бесплатно получить не более двух раз в год в любом из шести бюро, либо через онлайн-приложение банка, с которым сотрудничает заемщик.

Досье на заемщика N может быть во всех бюро либо в одном или некоторых из них

Особые приметы заемщика

У каждого человека есть кредитный рейтинг, или как его еще называют скоринговый балл, — то есть составленная бюро оценка платежной дисциплины.

Правда банки, перед тем как выдать кредит проверяют заявителя и по многим другим параметрам. Нередко происходит так, что человек с достаточно высоким рейтингом может получить лишь небольшой кредит, а обладателю скромного балла разрешают взять солидную сумму. То есть последнее слово остается за банком, а кредитная история – это важный, но не единственный источник информации о заемщике.

Кстати, когда вы подаете заявку на кредит банк запрашивает согласие на знакомство с кредитной историей заемщика. Гражданин праве ответить отказом, правда при таком раскладе шансы на получение заемных средств стремятся к нулю

Положительной кредитная история считается, если в ней нет просрочек, дополнительный плюс для клиента – солидный стаж безупречных расчетов с банками и своевременное погашение различных видов займов: ипотеки, автокредита, приобретение товаров в рассрочку.

Банк может насторожить большое количество кредитов уже открытых на момент подачи заявки или желание гражданина завести сразу несколько кредитных карточек. При таком сценарии финансовая организация может усомниться в платежеспособности гражданина. Перспектив получить кредит мало, если заемщик признан банкротом или имеет судебные дела, связанные с взысканием задолженности.

Благоприятная кредитная история может пригодиться не только при получении заемных средств, но и при трудоустройстве, ведь многие работодатели ценят хорошую финансовую дисциплину сотрудников. Кроме того, безупречное досье заемщика может повлиять и на получение солидной страховки, если она человеку необходима.