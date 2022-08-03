Татьяна Проводина

Каждый третий россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли

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Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли.

Таковы данные опроса ВЦИОМ о научных заблуждениях жителей России, – сообщает Telegram канал Коммерсантъ FM.

За последние 15 лет сторонников геоцентрической модели мира стало на 7% больше.

Исследование также показало, что каждый десятый россиянин считает, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за месяц. А каждый пятый заявил, что первобытные люди прогуливались рядом с динозаврами.

Ведущий научный сотрудник института социологии Василий Аникин сообщил, что в России доверие науке находится на уровне 30%.

Василий Аникин: «Могут быть люди, которые шутя считают, что Солнце около Земли крутится. Но мы должны повышать уровень грамотности населения, не пускать всё на самотёк. Для сравнения: армии доверяет 70%. Церкви даже больше доверяют, чем науке»

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