Каждый третий россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли

Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли.

Таковы данные опроса ВЦИОМ о научных заблуждениях жителей России, – сообщает Telegram канал Коммерсантъ FM.

За последние 15 лет сторонников геоцентрической модели мира стало на 7% больше.

Исследование также показало, что каждый десятый россиянин считает, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за месяц. А каждый пятый заявил, что первобытные люди прогуливались рядом с динозаврами.

Ведущий научный сотрудник института социологии Василий Аникин сообщил, что в России доверие науке находится на уровне 30%.