Каждый шестой россиянин следил за короткой программой Камилы Валиевой прямо на работе

Выступление Камилы Валиевой женщины смотрели на работе в 2 раза чаще мужчин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.
9% россиян вчера отложили рабочие дела ради того, чтобы посмотреть выступление Камилы Валиевой на Олимпийских играх. Еще 7% следили за текстовой трансляцией в новостных выпусках на ТВ или в интернете. Каждый четвертый смотрел одиночное выступление нашей юной фигуристки позднее в записи.
Женщины смотрели прямую трансляцию проката Валиевой на работе в 2 раза чаще мужчин (13 и 6% соответственно). За текстовой трансляцией женщины также следили чуть чаще (8 и 6%).
Вопрос: «Смотрели ли вы выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде в прямом эфире, бросив/отложив на время работу?»
|Вариант ответа
|Все опрошенные
|Пол
|муж
|жен
|Да
|9%
|6%
|13%
|Нет, но следил(а) за текстовой трансляцией на ТВ/в интернете
|7%
|6%
|8%
|Нет, посмотрю позднее в записи/в новостях/в интернете и проч.
|27%
|26%
|29%
|Нет, и не планирую смотреть
|57%
|62%
|50%