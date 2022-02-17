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Четверг, 17 февраля, 2022

Каждый шестой россиянин следил за короткой программой Камилы Валиевой прямо на работе

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Каждый шестой россиянин следил за короткой программой Камилы Валиевой прямо на работе

7info

Выступление Камилы Валиевой женщины смотрели на работе в 2 раза чаще мужчин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

9% россиян вчера отложили рабочие дела ради того, чтобы посмотреть выступление Камилы Валиевой на Олимпийских играх. Еще 7% следили за текстовой трансляцией в новостных выпусках на ТВ или в интернете. Каждый четвертый смотрел одиночное выступление нашей юной фигуристки позднее в записи.

Женщины смотрели прямую трансляцию проката Валиевой на работе в 2 раза чаще мужчин (13 и 6% соответственно). За текстовой трансляцией женщины также следили чуть чаще (8 и 6%).

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Вопрос: «Смотрели ли вы выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде в прямом эфире, бросив/отложив на время работу?»

Вариант ответаВсе опрошенныеПол
мужжен
Да9%6%13%
Нет, но следил(а) за текстовой трансляцией на ТВ/в интернете7%6%8%
Нет, посмотрю позднее в записи/в новостях/в интернете и проч.27%26%29%
Нет, и не планирую смотреть57%62%50%

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