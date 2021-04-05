Катаклизм обрушится на ЦФО в ближайшие дни

В среду и четверг, 7 и 8 апреля, в ЦФО ожидается неблагоприятная погода. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов назвал это явление катаклизмом.
Специалист подчеркнул, что 5 и 6 апреля будет «генеральная репетиция» процесса на юге России.
При этом во время движения дожди охватят и центральный округ.
Кроме того, к 8 апреля циклон будет очень глубоким с колоссальными градиентами давления. За счёт этого ветер достигнет штормовой силы 20 – 25 метров в секунду в широкой полосе от Белгорода на юге до Ярославля на севере и от Смоленска и Брянска на западе до Тамбова и Липецка на востоке. Не исключено, что в Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областях сила ветра превысит 25 м/с.
При этом начнет понижаться и температура, а дожди сменятся мокрым снегом.