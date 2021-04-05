Катаклизм обрушится на ЦФО в ближайшие дни

В среду и четверг, 7 и 8 апреля, в ЦФО ожидается неблагоприятная погода. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов назвал это явление катаклизмом.

Специалист подчеркнул, что 5 и 6 апреля будет «генеральная репетиция» процесса на юге России.

— Холод, который обрушился на Балканы, спровоцирует активизацию циклонической деятельности. Однако на этот раз непогода двинется на север. Главной целью циклона выступит Москва, — рассказал Шувалов «Радио 1«.

При этом во время движения дожди охватят и центральный округ.

— На востоке и в центре ЦФО это будут дожди при температуре 7-12 градусов. При этом на западе, который охватывает Смоленск, Тверь, Брянск и Калугу, ожидаются осадки в виде снега, — подчеркнул специалист.

Кроме того, к 8 апреля циклон будет очень глубоким с колоссальными градиентами давления. За счёт этого ветер достигнет штормовой силы 20 – 25 метров в секунду в широкой полосе от Белгорода на юге до Ярославля на севере и от Смоленска и Брянска на западе до Тамбова и Липецка на востоке. Не исключено, что в Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областях сила ветра превысит 25 м/с.

При этом начнет понижаться и температура, а дожди сменятся мокрым снегом.