«Кастрат увидит кастрата»: чиновники обиделись на критику скандальной эмблемы Костромы

В пресс-службе городской думы ответили в беседе с изданием «Подъем» на критику новой эмблемы Костромы.

Ее создали 870-летнему юбилею города, который будут отмечать в следующем году. Работу художника Сулеймана Кадыбердеева раскритиковали в социальных сетях.

Урбанист Вячеслав Правдзинский обратил внимание, что что буквы «м» и «т» одинаковы, поэтому город можно прочитать как «Кострота».

«На заборе тоже по-разному можно прочитать что-то. Кто, что хочет, тот то и увидит, кто чего боится. Кастрат увидит кастрата», – пояснили чиновники.

В общем, освежить подход к разработке эмблем и логотипов в Костроме пока не спешат.