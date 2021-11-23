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Вторник, 23 ноября, 2021
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«Кастрат увидит кастрата»: чиновники обиделись на критику скандальной эмблемы Костромы

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В пресс-службе городской думы ответили в беседе с изданием «Подъем» на критику новой эмблемы Костромы.

Ее создали 870-летнему юбилею города, который будут отмечать в следующем году. Работу художника Сулеймана Кадыбердеева раскритиковали в социальных сетях.

Урбанист Вячеслав Правдзинский обратил внимание, что что буквы «м» и «т» одинаковы, поэтому город можно прочитать как «Кострота».

«На заборе тоже по-разному можно прочитать что-то. Кто, что хочет, тот то и увидит, кто чего боится. Кастрат увидит кастрата», – пояснили чиновники.

В общем, освежить подход к разработке эмблем и логотипов в Костроме пока не спешат.

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