Касимовскую молодёжь обучили основам ведения бизнеса

Сегодня на базе Касимовского нефтегазового колледжа и Касимовского центра поддержки предпринимательства были подведены итоги информационно-образовательной смены для молодёжи возрасте от 14 до 17 лет.

Информационно — образовательная смена по предпринимательству проходила при поддержке АНО «Центр бизнеса Рязанской области».

На протяжении 5 дней ребята смены знакомились с основами предпринимательской деятельности, узнали о мерах поддержки субъектов МСП, получали инструменты для генерации собственных бизнес-идей, приобщались к идее предпринимательства как жизненной позиции. Работа информационно-образовательной смены состояла из следующих этапов: встречи, экскурсии, познавательные мероприятия, семинары, круглый стол, мастер-классы.

Ребята встретились с действующими предпринимателями, специалистами, руководителями организаций.

Все мероприятия в ходе реализации проекта были направлены на формирование инновационной среды в городе, включение молодёжи в процесс новаторского развития, а также формирование экономического мышления, выявление и развитие способностей к предпринимательской деятельности у молодых людей.

В заключительный день Смены состоялся День открытых дверей Касимовского Центра поддержки предпринимательства — бизнес — инкубатора, в ходе которого ребята познакомились с его резидентами. На семинаре «Меры поддержки субъектов МСП», который провели директора центров поддержки предпринимательства города и района, Ольга Николаевна Харитонова и Юрий Геннадьевич Бубнов слушатели узнали об инструментах поддержки бизнеса, реализуемых в Рязанской области. Дипломы участникам информационно-образовательной смены были вручены директором Касимовского ЦПП Харитоновой О.Н. и заместителем директора Касимовского ЦПП Куркиной Т.В.