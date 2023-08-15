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«Касимовская УК» сообщила о расторжении договоров управления домами

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14 августа в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области поступили заявления от ООО «Касимовская УК» о расторжении договоров управления многоквартирными домами, расположенными по адресам:

Рязанская область, г. Касимов, ул. Железнодорожная д. 15, ул. Советская д. 218, 212а, 208, пер. Центральный д. 2, ул. Окружная д. 7а, ул. Северная д. 11а, 11, пл. Соборная д. 15а, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 3б, 3а, ул. Свердлова д. 26, ул. Набережная д. 40, 31, 29, 24, ул. Затонная, д. 10б, 10а, ул. 1ый Лесной пер. д. 13, ул. Крылова д. 14, ул. Поселок Фабрика д. 4, 3, ул. Московская д. 2, ул. Железнодорожная д. 21, 23, 32, 26, ул. Мостостроителей д. 5, ул. Широкая д. 5, 25, ул. Заречная д. 27, ул. Московская д. 57 в связи с прекращением срока их действия.

Информация публикуется в рамках профилактики правонарушений, сообщает группа Госжилинспекции в ВК.

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