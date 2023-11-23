Четверг, 23 ноября, 2023
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Касимовская детская музыкальная школа отметила 75-летие

7info
Фото: vk.com/gorodkasimov

22 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию Касимовской детской музыкальной школы им. В. И. Ряховского. Об этом сообщила ВКонтакте администрация города Касимова.

Поздравить коллектив школы с юбилей пришли сотрудники администрации, общественных организаций, выпускники прошлых лет, почетные гости из Рязани.

Заместитель руководителя Регионального методического центра по образованию в области искусств, кандидат искусствоведения, почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации Алла Сысоева выступила с поздравлениями от министерства культуры Рязанской области и Рязанской областной филармонии.

Преподаватели Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых также присутствовали на торжественном мероприятии и высказали множество сердечных слов и пожеланий.

Прекрасным подарком стали видеопоздравления от друзей-музыкантов, участников проекта «Лучшие музыканты — лучшему городу», а также выпускников школы разных лет о. Серафима (Правдолюбова), Татьяны Астаховой, Александры Мининой. Но главной героиней в этот день стала Музыка — в исполнении ансамблей и солистов школы, а также выпускников, ныне студентов Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Евгении Юрьевой и Татьяны Виноходовой.

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