- Advertisement -

Касимов станет одной из точек «Сказочного похода», посвящённого Анне Ганзен – переводчице сказок Ганса Христиана Андерсена. Об этом сообщает группа Рязанской области ВКонтакте.

Здесь в 1869 году родилась Анна Васильева, которая получила хорошее образование и уехала из родного города. Позже она вышла замуж за датчанина Петра Ганзена и занялась переводами с датского и норвежского языков. Сейчас в Касимове существует музей, названный в её честь.

«Сказочный поход» организуется в рамках просветительского и гастрономического проекта «Литературное варенье». Экспедиция отправится из Воронежа через Касимов и Белозёрск в Санкт-Петербург. Каждый город связан с биографией переводчицы.

Цель похода – почтить память Анны Ганзен и собрать средства на установку мемориальной доски.