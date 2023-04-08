Касимов и Касимовский район не объединят из-за Елатьмы

Объединение Касимова и Касимовского района в 2024 году не состоится из-за наличия в районе моногорода Елатьма. Об этом рассказал в телеграм-канале депутат касимовской гордумы Дмитрий Детинов.

В Рязанской области запущен процесс объединения муниципальных образований. В частности, жители проголосовали за объединение в единый муниципальный округ города Сасово и Сасовского района.

По словам Детинова, процесс проходит и в других районах Рязанской области — объединяются также Путятинский и Ряжский районы.

Депутат заявил, что будет сделано всё, чтобы запустить процесс объединения Касимова и района как можно быстрее.

Статус моногорода р. п. Елатьма получил из-за работающего там завода Еламед.