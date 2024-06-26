Карин Кнайсль рассказала, с чем у неё ассоциируется Россия

Россия — это страна, где гармонично сочетаются большое и маленькое. Так экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль описала свои впечатления о России в беседе с журналистами 5-tv.ru.

Она отметила, что ей нравится русский язык за его уменьшительно-ласкательные слова, такие как «секундочка» и «минуточка». Это потрясающее сочетание большого и малого — то, с чем она ассоциирует Россию сейчас.

Карин Кнайсль также подчеркнула, что Россия — это любовь к жизни и способность сказать ей «да». Она объяснила, что поняла это, наблюдая за отношением доктора к её больной собаке и во многих других ситуациях. Русские люди отвечают жизни «да».

В отличие от России, нынешняя Европа, особенно Германия, ассоциируется у Кнайсль с апокалиптическим мышлением. Она считает, что если в России люди говорят жизни «да», то в Европе преобладает «мрак и какой-то беспорядок», когда речь заходит о будущем и о жизни.

Экс-глава МИД Австрии призналась, что сожалеет об утрате той Европы, которая всегда была для неё олицетворением верховенства права и свободы. Она также рассказала, что после окончательного переезда в Россию около года назад словно начала всё заново и очень благодарна за те возможности, которые появились у неё здесь.

Своей главной задачей на сегодня Карин Кнайсль считает освоение русского языка, чтобы не только говорить на нём, но и думать.

Ранее сообщалось, что Карин Кнайсль собирается построить дом в Рязанской области. Она арендовала дом в деревне, находящейся в Касимовском районе.