Карин Кнайсль переехала в свой дом в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что переехала в свой новый дом в Рязанской области, где теперь живет с кошками и утками.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там. Мне действительно был нужен такой дом,» — сказала Кнайсль на полях четвертого Евразийского женского форума.

Она также добавила, что рядом с ее деревней есть продуктовый магазин и автобусная остановка, в населённом пункте живут приятные люди.

Точно место, где находится дом Кнайсль, не сообщается. Но в 2023 году политик сообщила, что проживает в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. По ее словам, ей нравится жизнь в русской деревне, а местные жители приняли ее хорошо.